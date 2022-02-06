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Kayak merkezinde feci kaza! Çatı çöktü, vatandaşlar altında kaldı!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Saklıkent kayak merkezinde yaşanan çatı çökmesinde 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

06.02.2022 - 16:20 | | İHA
Kayak merkezinde feci kaza! Çatı çöktü, vatandaşlar altında kaldı!

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otele ait olan kayak kiralama binasının önünde bulunan sundurmanın aşırı kar kütlesi nedeniyle çökmesi sonucu 1 il sağlık müdürlüğü personeli ve 7 sivil vatandaş çatının altında kaldı.

Kayak merkezinde feci kaza Çatı çöktü, vatandaşlar altında kaldı

 

Vatandaşlar bölgede bulunan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından çatı enkazından çıkartılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ambulans helikopter ile hastaneye sevk edilecekleri bildirildi.

Kayak merkezinde feci kaza Çatı çöktü, vatandaşlar altında kaldı

 

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