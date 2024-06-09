Katliamdan kurtulanlar yaşadıkları kabusu anlattı! İsrail askerleri Filistinli kılığına girip kampa girmiş...

İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresine dün düzenlediği ve en az 210 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan sağ kurtulanlar İsrail askerlerinin bölgeye Filistinli kılığında girdiğini anlattı. ABD Merkez Komutanlığı ise İsrail'in yüzlerce Filistinliyi katlettiği saldırıda Gazze'deki insani yardım iskelesinin kullanıldığı iddialarını yalanladı.

CENTCOM: Gazze’ye insani yardım sevkiyatları tekrar başladı

Hürriyet'in haberine göre; CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Gazze saatiyle yaklaşık 10.30'da ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) Gazze'de karaya insani yardım sevkiyatına başladı. Bugün toplamda yaklaşık 492 metrik ton insani yardım Gazze halkına ulaştırıldı. CENTCOM bugüne kadar 1573 metrik tondan fazla insani yardımın ulaştırılmasına yardımcı olmuştur. Gazze'de hiçbir ABD askeri personeli karaya çıkmamıştır. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) desteğiyle Gazze'deki Filistinli sivillere ek yardım ulaştırmak için devam eden bu çaba tamamen insani niteliktedir ve çeşitli ülkeler ve insani yardım kuruluşları tarafından bağışlanan yardım malzemelerini içermektedir” denildi.

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İsrail askerleri Filistinlilerin kılığına girerek kampa girmiş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresini hedef aldığı yoğun saldırıda en az 210 kişi hayatını kaybetti yüzlerce kişi de yaralandı. İsrail katliamına dünyadan tepki yağarken, saldırıdan sağ kurtulanlar yaşadıkları kabusu anlattı.

Al Jazeera'ya konuşan iki görgü tanığı, İsrail askerlerinin Filistinli kılığına girerek bölgeye geldiğini belirterek "Mülteci kampındaki konut binasına eşya taşıyan bir araçla geldiler. Yerinden edilmiş kişiler gibi davrandılar ve sonra evlerimizi bombaladılar" dedi.

Başka bir görgü tanığı evde kahvaltı yaptıkları sırada İsrail askerlerinin merdiven kullanarak evlerinin içine girdiğini anlattı: "İki İsrail askeri tamamen silahlı olarak evimizin içine girdi. Dışarı baktığımda özel kuvvet birimini gördüm. Dışardaki aracın Filistinlilere aitmiş gibi görünmesi için içine eşyalar doldurulmuştu. Silah seslerini duymamla büyük bir kaos patlak verdi"

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Başka bir görgü tanıdığı ise saldırıların gece boyu devam ettiğini, İsrail insansız hava araçlarının bölgeden kaçmaya çalışanlara rasgele ateş açtığını söyledi.

Filistinli resmi kaynaklar ise İsrail özel kuvvetlerinin sivil bir araç ve kapalı bir tır içinde Nuseyrat'a sızdığını belirtiyor.Kaynaklar, insani yardım naklinde kullanılan bu araç ve tırların Gazze'de yaygın şekilde bulunduğunu dile getirdi.

Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı

Tel Aviv yönetiminin bölgede sürdürdüğü saldırılarında en büyük destekçisi ABD yönetimine başkent Washington’da binlerce kişi tepki gösterdi.

Binlerce Filistin destekçisi üzerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin yazdığı dev kırmızı bir pankartla Beyaz Saray’ı kuşattı. “Netanyahu saklanamazsın. Seni soykırımcı olarak yargılayacağız”, “Biden saklanamazsın”, “Biz kırmızı çizgiyiz”, “Özgür Filistin” sloganları atan göstericiler, “Biden’in kırmızı çizgisi yalan”, "Soykırım bizim kırmızı çizgimiz”, "İsrail’e silah ambargosu” yazılı pankartlar taşıdı. Polisin biber gazı ve sis bombasıyla yaptığı müdahaleye rağmen devam eden gösteride konuşma yapan Filistin destekçisi, “Buradan Biden’a, Kongre’ye, tüm dünyaya mesaj gönderiyoruz” diyerek ateşkes çağrısı yaptı.

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Hamas, İsrail saldırısında bazı esirlerin öldüğünü duyurdu

İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresine bugün düzenlediği yoğun saldırılar 210 Filistinlinin ölümüne yol açtı. İsrail ordusunun saldırıların ardından 4 İsrailli esiri kurtardığını açıklamasının ardından ise Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, saldırılarda bazı esirlerin de öldüğünü aktardı.

Açıklamasında bölgede tutulan yaklaşık 120 esire atıfta bulunan Ubeyde, "İsrail, korkunç katliamlar yaparak esirlerinin bir kısmını serbest bırakmayı başardı, ancak aynı zamanda operasyon sırasında bazılarını da öldürdü. Operasyon esirler için büyük bir tehlike oluşturacak. Onların şartları ve yaşamları üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olacak” ifadelerini kullandı.

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