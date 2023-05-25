Katibe yönelik cinsel tacizle suçlanan savcıya beraat

Olay, 4 Mart 2022'de kendisini eve bıraktıktan sonra ısrarla evine gelen savcı tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden katibenin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dilekçe sunarak şikayetçi olmasıyla ortaya çıkmıştı. Adalet müfettişlerince yapılan inceleme sonrasında Anadolu Adliyesi'nde görevli Savcı Ş.B'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cinsel taciz" suçundan dava açılmıştı. 24 Nisan'daki duruşmada dinlenen şikayetçi katip ifadesinde, olay günü çalıştıktan sonra savcının ısrarla kendisini eve bırakmak istediğini, yine ısrarı üzerine arabasına binmek zorunda kaldığını, araçtayken, "Adliye dışında bana ‘Savcım’ deme, ismimle hitap et' dediğini, evine de ısrarları ve etrafın yanlış anlamaması için aldığını, evde oturduğu sandalyeyi kendisine çekerek kolunu sıvazladığını iddia etmişti. Duruşmada tanık olarak dinlenen katibin Yazıişleri Müdürü de, katibin olayı o gün itibariyle kendisine anlattığını doğrulamıştı. Davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan Savcı Ş.B. hakkında, zorla getirme kararı çıkarılmıştı. Duruşmaya gelen Savcı Ş.B. savunmasında, "Adliye gibi kalabalık ortamda kendisini arabaya bindirip zorla götüreceğim, böyle saçmalık olamaz. Olaydan haberdar olsam kamera kaydı isterdim" demişti.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Savcı Ş.B. ve mağdur katip katılmadı. Şikayetçi olarak duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı hazır bulundu.

BAKANLIK CEZA İSTEDİ



Aile Bakanlığı avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık savcının avukatı ise eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek beraat talebinde bulundu.

SAVCI MÜTALAA VERDİ



Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, şikayetçinin yargılama sırasında verdiği ifadeye göre, 'Sanığın cinsel içerikli herhangi bir söz söylemediğini ve müştekinin cinsel amaçlı bir söze maruz kalmadığını' ifade ettiğini belirtti. Sanığın şikayetçinin evinde kolundan tutması eyleminin cinsel bir amaç taşıyıp taşımadığının tespitinin mümkün olmadığını da belirten Savcı, sanığın ısrarlı bir şekilde kendisini evine davet ettirmeye kadar götüren eylemi açısından “Kişinin huzur ve sükûnunu bozma' suçunun değerlendirilebileceğini ancak bu suç yönünden de süreklilik unsurunun olması gerektiğini kaydetti. Dava konusu olayda bu durumun gerçekleşmediğini belirten Savcı, sanığın cinsel taciz suçunu işlediğine dair somut delil bulunmaması nedeniyle beraatini talep etti.

BERAAT VERİLDİ



Mahkeme heyeti, sanığın “Kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan yeterli delil bulunmadığı ve 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince beraatine hükmedildi. Mahkeme, kesinleşme şerhini içeren gerekçeli kararın bir örneğinin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderilmesine karar verdi