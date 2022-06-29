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Kataloglu fuhuş çetesine operasyon! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Bursa merkezli 2 ilde kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin referansla müşterilerini artırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları tespit edildi.

29.06.2022 - 09:15 | | Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon! İğrenç detaylar ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından aralarında yurt dışından getirilenlerin de olduğu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, dün sabah Bursa'da 9, Kocaeli'de ise 1 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4'ü aynı aileden 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kataloglu fuhuş çetesine operasyon İğrenç detaylar ortaya çıktı

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14 KADIN KURTARILDI

Şüphelilerin ev ve üst aralamalarında 14 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, fuhuştan elde edildiği tespit edilen 32 bin lira, 51 dolar, 20 euro ve 27 bin Özbekistan Somu ele geçirildi.

Kataloglu fuhuş çetesine operasyon İğrenç detaylar ortaya çıktı

Çetenin referansla müşterilerini arttırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonda ayrıca 14 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Fuhşa sürüklenen kadınlar, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. 

Kataloglu fuhuş çetesine operasyon İğrenç detaylar ortaya çıktı

Kataloglu fuhuş çetesine operasyon İğrenç detaylar ortaya çıktı


Kataloglu fuhuş çetesine operasyon İğrenç detaylar ortaya çıktı

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