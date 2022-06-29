Manisa’da çevre kirliliğine yol açan firmanın faaliyetleri durduruldu

Manisa’ya bağlı Yunuseli ilçesinde çevre kirliliğine neden olan firmaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 Milyon 288 Bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı ve firmanın faaliyetlerine son verdi. 25.06.2022 tarihli “Zehirli Gaz ve Su Kirliliği” şikâyetine bağlı olarak yaşanan çevre kirliliği nedeniyle ‘Bakanlık Denetim Personeli’ tarafından sahada incelemeler yapıldı ve söz konusu alanda kirlilik tespit edildi.

6 BÖLGEDEN ALINAN NUMUNELER ÇEVRE REFERANS LABORATUVARINA GÖNDERİLDİ

Bakanlığa bağlı Çevre Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilirken kirliliğin kaynağını tespit etmek için “eşleştirme analizi” yapılmak üzere 6 bölgeden toplanan numuneler Çevre Referans Laboratuvarına gönderildi.



Bakanlığa bağlı ‘Çevre Denetim Ekipleri’, yapılan detaylı incelemeler sonucunda yağmur suyu deşarjının kanalizasyon hattına karışmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.



Diğer kirletici kaynakları tespit etmek üzere Bakanlık Denetim Personeli, 26.06.2022 ve 27.06.2022 tarihlerinde bölgede denetimler gerçekleştirdi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN FİRMANIN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kirliliğe neden olan firmanın lisansı iptal edilerek faaliyetlerine son verildi. ‘Bakanlık Denetim Ekipleri’nin gözetiminde bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.