Diyarbakır'da bugün operasyon başlatıldı! 1017 asker görev alıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando özel operasyon timleri ile güvenlik korucularından oluşan 1017 personel görev aldı.

86 NOKTA TESPİT EDİLDİ



Operasyonun ilk gününde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, jandarma özel harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında gizlenmiş 86 nokta tespit edildi.

Bu noktalarda yapılan aramalar sonucu 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kilo kubar esrar, 8 bin 400 metre sulama kablosu, 1 su motoru, 100 metre elektrik kablosu ve 5 pil bloku ele geçirildi. 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.