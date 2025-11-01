Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Kaza, Doğanyurt ilçesine bağlı Başköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Ç. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada patpat aracında bulunan Sefa Ç. ile eşi Hatice Ç. ağır yaralandı. Yürüyerek Başköy köyüne kadar gitmeyi başaran Hatice Ç., köydekilere kaza yaptıklarını belirtmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbarla birlikle olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Sefa Ç. ve Hatice Ç., ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.