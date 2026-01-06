Kastamonulular dikkat! Planlı su kesintileri yapılacak

Haberin Devamı

Karaçomak Barajı'ndan Kastamonu il merkezine içme suyu sağlayan isale hattında 3 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında arıza meydana geldi. Yaşanan arıza sebebiyle şehirdeki sular kesilirken, Kastamonu Belediye ekipleri 5 metre toprak altındaki isale hattını onarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmanın ardından, yaklaşık 10 saat sonra arıza giderildi.

Kastamonu Belediyesi'nin arızanın giderildiğini duyurmasının ardından şehrin birçok mahallelerindeki evlere halen su verilemiyor. 3 gündür suların kesik olmasına tepki gösteren vatandaşlar, marketlerden içme suyu satın aldı. Marketlerdeki içme suları ise kısa sürede tükendi.

Arızanın giderilmesine rağmen Kastamonu Belediyesi tarafından şehre 3 gündür su verilememesi üzerine planlı su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Kastamonu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Karaçomak Barajı'ndan gelen ana isale hattında meydana gelen arıza ekiplerimiz tarafından giderilmiş olmasına rağmen mevcut su miktarının başta Mehmet Akif Ersoy, Kuzeykent ve Candaroğulları Mahallelerimizde olmak üzere tüm su depolarımızı eş zamanlı doldurmaya yeterli olmaması sebebiyle, planlı kesinti uygulamasına gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 6 Ocak Salı (bugün) günü saat 23.00 ile 7 Ocak Çarşamba (yarın) günü saat 07.00 arasında, bazı bölgelerimize su verilmeyecektir. Planlı kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır: Kırkçeşme Mahallesi (üst kısımlar), Aktekke Mahallesi (üst kısımlar), Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (üst kısımlar), Esentepe Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Atabeygazi Mahallesi, Akmescit Mahallesi, Honsalar Mahallesi, İsmail Bey Mahallesi, İsfendiyar Mahallesi, Topçuoğlu Mahallesi ve Cebrail Mahallesi'dir. Vatandaşlarımızın bu süreçte gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla" denildi.