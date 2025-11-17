Kastamonu'da tavuklu pilav sebebiyle hastanelik olan vatandaşların sayısı 30'a yükseldi
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavdan yedikten sonra hastanelere başvuranların sayısı 30'a yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Haskavak köyü Dere Mahallesi’nde mevlit düzenlendi. Mevlitte yaklaşık 50 kişiye tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemekten yiyen vatandaşların çoğu zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran vatandaşların sayısı 30'a yükseldi.