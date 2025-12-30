Kastamonu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Kastamonu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Kastamonu'da kar yar ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede tüm kademelerde, 9 ilçede de taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alınan kararla Daday, Şenpazar, Seydiler, Pınarbaşı, Azdavay, Küre, Ağlı ilçelerinde tüm kademelerde, Merkez, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, İhsangazi, Doğanyurt, Bozkurt, İnebolu ve Abana ilçelerinde ise taşımalı eğitime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildi.