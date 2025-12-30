GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKastamonu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Kastamonu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Kastamonu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Kastamonu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Kastamonu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

30.12.2025 - 20:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kastamonu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Kastamonu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Kastamonu'da kar yar ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede tüm kademelerde, 9 ilçede de taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alınan kararla Daday, Şenpazar, Seydiler, Pınarbaşı, Azdavay, Küre, Ağlı ilçelerinde tüm kademelerde, Merkez, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, İhsangazi, Doğanyurt, Bozkurt, İnebolu ve Abana ilçelerinde ise taşımalı eğitime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

Güncel Haberler

Nevşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Nevşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Nevşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Nevşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Bakan Kacır Somali'ye uzay limanının ayrıntılarını açıkladı
#Gündem

Bakan Kacır Somali'ye uzay limanının ayrıntılarını açıkladı

Sivas’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Sivas’ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Sivas’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Sivas’ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi