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GündemKastamonu'da korkunç olay! Koku komşuları rahatsız etmeye başlayınca gerçek ortaya çıktı
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Kastamonu'da korkunç olay! Koku komşuları rahatsız etmeye başlayınca gerçek ortaya çıktı

21.04.2025 - 15:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kastamonu'da korkunç olay! Koku komşuları rahatsız etmeye başlayınca gerçek ortaya çıktı

Kastamonu'da kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde bıçaklanarak öldürülmüş hamile kadın cesedi bulundu.

Arnavutoğlu Caddesi üzerindeki bir binadan kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, kadının kimliğinin Elif C. (28) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.

Kastamonuda korkunç olay Koku komşuları rahatsız etmeye başlayınca gerçek ortaya çıktı

Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının bekar olduğu öğrenildi.

Ceset, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kastamonuda korkunç olay Koku komşuları rahatsız etmeye başlayınca gerçek ortaya çıktı

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