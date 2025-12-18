Kastamonu'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. yönetimindeki 37 SF 188 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Sabar Naz Qurban Ali'ye (74) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaya hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.