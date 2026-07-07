Balıkesir'de 'şartlı tahliye' edilen kazlar, ördek yavrusunu sahiplendi

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Köpekler, kediler rahatsız ediyordu. Kazlar koruma altına aldılar. Sanki anlıyorlarmış gibi onun korunmaya ihtiyacı var diye. Şimdi beraber takılıyorlar. Beraber denize giriyorlar. Kazlar otluyor ama ördek otlayamadığı için zavallı ördek yiyecek bulamıyor. O da işte bir-iki böcek yakalarsa onunla idare ediyor. Onlara ayak uydurmaya çalışıyor. Ziyaretçilerin verdiği ekmeklerden biraz ördek yavrusu faydalanıyor. Herkes hayatından memnun" diye konuştu.