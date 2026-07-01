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Kasapoğlu; NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım

01.07.2026 - 10:20Güncellenme Tarihi:
Kasapoğlu; NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım

NATO PA Üyesi, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu hem İstanbul’da gerçekleşen NATO Parlamenterler zirvesi hem de Ankara’da gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi’ne yönelik açıklamalarda bulundu.

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NATO Parlamenterler Asamblesi Üyesi Dr. Mehmet Kasapoğlu, NATO’nun misyonunun tüm dünyada istikrarı ve barışı korumak olduğunu belirterek her iki zirvenin de Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor olmasının hem dünya için bir mesaj hem insanlık için bir umut hem de bundan sonra oluşacak yol haritası için önemli bir viraj olduğunun altını çizdi.

Dr. Kasapoğlu konuşmasının devamında “Olaylara yalnızca güvenlik odaklı yaklaşım yeterli değil. Müzakerenin ve diplomasinin güçlendirilerek yeni söylemlerle yola devam etmenin daha büyük bir sorumluluk ve zorunluluk olduğunun altını çizmek isterim. NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım. Çünkü gelinen noktada mevcut yaklaşımlarla sorunların tam manasıyla çözülemediğini görüyoruz. Stratejileri tekrar masaya yatırarak, barış ve adalet temelli sistemi ortaya çıkartmamız lazım. Hem Parlamenterler Zirvesi hem de Liderler Zirvesi ile NATO’nun bu yeni söylem ve yaklaşımlarını ortaya çıkartmasının mümkün olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Kasapoğlu; NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım

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Türkiye’nin sıradan bir NATO üyesi olmadığının altını çizen Dr. Kasapoğlu “Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya diplomasisinde attığı adımlar, Rusya – Ukrayna sorunundaki liderliği ve savunma sanayiindeki atılımlarının dünyanın gıptayla baktığı adımlar olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin özellikle Savunma Sanayiindeki kazanımları aynı zamanda NATO için de büyük kazanımlar. NATO Genel Sekreterinin de bu çerçevedeki ifadeleri bu düşüncelerimizi teyit ediyor.” İfadelerinde bulundu.

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Dr. Kasapoğlu Ankara’da toplanacak NATO Liderler Zirvesi’nin bu süreçte tarihi bir misyon taşıdığına inandığını belirterek özellikle son dönemde yaşananlar açısından da bir umut oluşturacağını bu anlamıyla da tüm dünyanın gözünün Ankara’da olacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

 

 

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