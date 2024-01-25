Olay, Kartal ilÃ§esi UÄŸurmumcu Mahallesi Åžeyh Åžamil Caddesi Ã¼zerindeki bir sitede meydana geldi. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'te Ä°lginÃ§ Cihan Biricik isimli bir kiÅŸi, aynÄ± binada alt katÄ±nda oturan komÅŸusu Nermin GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼'nÃ¼n kapÄ±sÄ±na gitti. GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼ kapÄ±ya vuran Biricik'e kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±. O sÄ±rada Biricik elindeki satÄ±rla Nermin GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼'nÃ¼n Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Kendini iÃ§eri atan GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼ kapÄ±yÄ± ise kapattÄ±. Ancak Ä°lginÃ§ Cihan Biricik, kapÄ±dan ayrÄ±lmadÄ± ve satÄ±rla kapÄ±yÄ± aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Biricik dakikalarca elinde satÄ±rla kapÄ±da beklerken Nermin GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼ ise eÅŸini arayarak durumu anlattÄ±. EÅŸinin telefonu Ã¼zerine eve gelen Murat GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼, kapÄ±da ve kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki bulaÅŸÄ±k makinesinde Ã§izikler olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ekipleri geldi. Konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis, ÅŸÃ¼pheli Ä°lginÃ§ Cihan Biricik'in daha Ã¶nce de annesini yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda ÅŸÃ¼phelinin daha Ã¶nce ErenkÃ¶y Ruh ve Sinir HastalÄ±klarÄ± Hastanesi'nde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Ekipler ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in adresine gittiklerinde defalarca kapÄ±yÄ± Ã§almalarÄ±na raÄŸmen kapÄ± aÃ§Ä±lmadÄ±. Ä°Ã§eride olduÄŸu tespit edilen ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in savcÄ±lÄ±k kararÄ±yla Ã§ilingir yardÄ±mÄ±yla eve giren polis, Ä°lginÃ§ Cihan Biricik'i gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Biricik iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

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'Ã–LDÃœRECEÄžÄ°M SENÄ°' DÄ°YOR

Nermin GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼ , â€œ15 yÄ±ldÄ±r ben bu ÅŸahÄ±sla uÄŸraÅŸÄ±yorum. SÃ¼rekli beni taciz ediyor. SatÄ±r alÄ±p kapÄ±ma geliyor. Beni tehdit ediyor. 'Ã–ldÃ¼receÄŸim seni' diyor. ArtÄ±k dayanacak gÃ¼cÃ¼m kalmadÄ±. En son kamera koydum. Ve bunu kanÄ±tladÄ±m kamerayla beraber. Polise ÅŸikayette bulunuyordum. HiÃ§bir ÅŸey yapamayÄ±z diyordu. BÃ¶yle Ã§aresiz kalÄ±nca gizli kamerayla beraber bu ÅŸahsÄ± yakalattÄ±m" diye konuÅŸtu.

"GÃœRÃœLTÃœLER OLDUÄžU ZAMAN RAHATSIZ OLUYORMUÅž"

GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼, â€œEvimde makineyi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±m zaman evimi sÃ¼pÃ¼remiyorum. Kalorifer borularÄ±na vuruyor. Defolun gidin buradan diyor. Siz istemiyoruz burada diyor. Yettiniz artÄ±k diyor. Yani gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ler olduÄŸu zaman ÅŸahÄ±s rahatsÄ±z oluyormuÅŸ. Ama bir apartmanda yaÅŸÄ±yoruz yani. Ä°nsanÄ±n olduÄŸu yerde gÃ¼rÃ¼ltÃ¼de olur. Her ÅŸey olur. ArtÄ±k hareket etmeye korkuyordum evimde. Raporu varmÄ±ÅŸ. RaporluymuÅŸ. HastalÄ±ÄŸÄ±na saygÄ± duyuyorum. Bir ÅŸey demiyorum. Ama devletimiz buna sahip Ã§Ä±ksÄ±n. BugÃ¼n banaysa yarÄ±n da bir baÅŸkasÄ±na aynÄ± ÅŸey olur" dedi.

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"Ã‡AREYÄ° GÄ°ZLÄ° KAMERA KOYMAKTA BULDUK"

ÅžÃ¼phelinin en sonunda satÄ±rla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼, "En son o gÃ¼n elektrikÃ§i geldi. Elektrik iÅŸim vardÄ±. Onu yapÄ±yordu. KapÄ±da sesler duyunca kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±m. Yettiniz artÄ±k dedi. 'Ã–ldÃ¼receÄŸim seni, defolun gidin buradan, istemiyoruz sizi' dedi. Burada ben onlarÄ±n baÅŸÄ±na belaymÄ±ÅŸÄ±m. Ben 28 senedir burada oturuyorum. Bir komÅŸuyla bir sorunum olmadÄ±.

Herkes tanÄ±r, herkes tarafÄ±ndan sevilirim. BunlarÄ± yaÅŸadÄ±m bu zamana kadar. Ama artÄ±k canÄ±mÄ±za tak etti. En sonunda Ã§areyi gizli kamera koymakta bulduk. Ve nihayetinde de sonuca varÄ±ldÄ±. Ä°nÅŸallah bundan sonra da bir ÅŸey olmaz. Temennim devlete gÃ¼venim sonsuz. Ä°nÅŸallah yaÅŸamam bir daha bÃ¶yle bir ÅŸeyi. GerÃ§ekten Ã§ok zor bir durum. Hakikaten ÅŸu an sinirlerim bozuk. Tutanak tutturdum, ÅŸikayette bulundum. Gereken yapÄ±ldÄ± zaten. AkÅŸam memur beyler geldi. SavcÄ± harekete geÃ§ti. MuhtarÄ±mÄ±z geldi saÄŸ olsun. YardÄ±mcÄ± da oldular" diye konuÅŸtu. (DHA)

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