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Kartal'da korkunç kaza: Refüje çarpan otomobil takla attı

01.08.2026 - 08:59Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Kartal'da korkunç kaza: Refüje çarpan otomobil takla attı

İstanbul'un Kartal ilçesinde sahil yolunda direksiyonun kontrolünü kaybeden otomobil, refüje çarpıp taklalar atarak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi'nde sahil yolunda meydana geldi. Maltepe yönüne giden 34 KKD 157 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak takla atıp, ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sahil yolunda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kartalda korkunç kaza: Refüje çarpan otomobil takla attı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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