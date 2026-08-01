Kartal'da korkunç kaza: Refüje çarpan otomobil takla attı
01.08.2026 - 08:59Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Kartal ilçesinde sahil yolunda direksiyonun kontrolünü kaybeden otomobil, refüje çarpıp taklalar atarak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi'nde sahil yolunda meydana geldi. Maltepe yönüne giden 34 KKD 157 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak takla atıp, ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sahil yolunda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.