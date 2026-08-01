Karadeniz'de tehlike patladı! Gittikçe azalıyor, kötü haberi verdi: Maalesef değişecek

6

Kentte sıcak hava dalgalarının halk sağlığı başta olmak üzere gündelik yaşam üzerinde önemli baskılar oluşturabileceğine dikkati çeken Ekmekcioğlu sözlerini şöyle tamamladı:



"35 derece ve üzeri sıcaklıkların her 10 yılda yüzde 25 arttığını gözlemledik. Bununla birlikte özellikle iklim değişikliğini beraberinde getirdiği kent ısı adası dikkatimizi çekiyor. Çünkü kırsaldan kente özellikle önemli bir göç olduğu düşünüldüğünde oradaki faaliyetlerin artması ile birlikte hissedilen sıcaklıkların kent bölgesinde kırsala göre yaklaşık 4 derece daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani iklim değişikliğiyle ilgili olumlu bir senaryo yok maalesef ama olumsuz senaryolara baktığımızda da Adapazarı'nda 2050 yılına doğru yaklaşık 2 derecelik bir sıcaklık artışı görülüyor."