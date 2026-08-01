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GündemHatay Büyükşehir'den çiftçiye ve vatandaşa dev destek: 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı!
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Hatay Büyükşehir'den çiftçiye ve vatandaşa dev destek: 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı!

01.08.2026 - 09:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), hem yerel üreticiyi ve kırsal kalkınmayı desteklemek hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmak amacıyla takdir toplayan bir projeye imza attı. HBB, tarımsal üretim yapan çiftçilere can suyu olmak adına satın aldığı 100 ton kavunu kent genelinde ücretsiz olarak dağıttı.

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1Hatay Büyükşehir'den çiftçiye ve vatandaşa dev destek: 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı!

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çiftçilere destek olmak amacıyla üreticiden satın aldığı 100 ton kavunu ücretsiz olarak vatandaşlarla dağıttı.

2Hatay Büyükşehir'den çiftçiye ve vatandaşa dev destek: 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı!

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), hem kırsal kalkınmayı artırmak hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla örnek bir çalışma başlattı.

3Hatay Büyükşehir'den çiftçiye ve vatandaşa dev destek: 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı!

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HBB, tarımsal üretim yapan çiftçilere destek olmak amacıyla satın aldığı 100 ton kavunu ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturdu.

4Hatay Büyükşehir'den çiftçiye ve vatandaşa dev destek: 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı!

Büyükşehir ekipleri; konteyner kent, huzurevi, bakımevi ve kuran kursları gibi yerlerde yapılan dağıtımlarla sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

5Hatay Büyükşehir'den çiftçiye ve vatandaşa dev destek: 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı!

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Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Habibi Neccar Cami’sinde kurulan dağıtım noktasında da kavun dağıtımı gerçekleştirildi.

6Hatay Büyükşehir'den çiftçiye ve vatandaşa dev destek: 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı!

HBB yetkilileri, bir yandan yerel üreticiyi desteklemeye, diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ederek üretim ve dayanışmayı aynı çatı altında buluşturan sosyal projelerini sürdüreceklerini belirtti.