TasteAtlas dünyanın en iyi kahvelerini seçti: Türk Kahvesi ilk 10’da! Zirvede sürpriz isim
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, kahveseverlerin oylarıyla şekillenen "Dünyanın En İyi Kahve Türleri" listesini güncelledi. Klasik espressolardan sütlü kahvelere ve egzotik soğuk tariflere kadar pek çok lezzetin yarıştığı listede zirve Küba'nın olurken, popüler sütlü kahve Caffè Latte de ilk 10'daki yerini aldı. Peki listenin zirvesinde hangi kahve var? İşte dünyanın en beğenilen ilk 10 kahvesi!
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Dünyanın dört bir yanındaki yerel lezzetleri ve geleneksel tarifleri derecelendiren TasteAtlas, kahve tutkunlarının merakla beklediği "Best Coffee Types in the World" listesini paylaştı. Hem geleneksel demleme yöntemlerinin hem de modern kahve tariflerinin yer aldığı listede öne çıkan ilk 10 kahve türü şunlar oldu:
1. Café Cubano (Küba)
Listenin zirvesinde yer alan Küba usulü espresso; demlenme aşamasında eklenen esmer şeker ile kahvenin doğal köpüğünün birleşmesi sonucu oluşan kremsi, tatlı ve yoğun yapısıyla (espumita) dünyanın en beğenilen kahvesi seçildi.
2. Espresso Freddo (Yunanistan)
Yunanistan'ın dünyaca ünlü soğuk kahvesi Espresso Freddo, çift shot sıcak espressonun buzla hızlıca çalkalanıp köpürtülmesiyle hazırlanıyor. Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi olan bu ferahlatıcı lezzet 2. sırada.
3. Vietnamese Iced Coffee / Cà phê đá (Vietnam)
Geleneksel metal filtre (phin) ile damla damla demlenen koyu kavrulmuş Vietnam kahvesinin, bardağın tabanındaki tatlandırılmış yoğunlaştırılmış süt (kondanse süt) ve buzla buluşmasıyla yapılan bu tatlı-sert tarif 3. sırayı kaptı.
4. Cappuccino (İtalya)
İtalyan kahve kültürünün simgesi olan Cappuccino; eşit oranlarda espresso, sıcak süt ve süt köpüğünün kusursuz dengesiyle dünya genelinde popülerliğini koruyarak 4. sırada yer buldu.
5. Freddo Cappuccino (Yunanistan)
Espresso Freddo'nun üzerine çırpılmış soğuk süt köpüğü eklenerek hazırlanan Freddo Cappuccino, katmanlı görünümü ve kadifemsi içimiyle listenin 5. sırasında yer alıyor.
6. Caffè Latte (İtalya)
Kahveseverlerin günlük hayatında en çok tercih ettiği sütlü kahvelerden biri olan Caffè Latte, zengin espresso shot'ının bol buharla ısıtılmış süt ve incecik bir süt köpüğüyle birleşimi sayesinde yumuşak içim arayanların favorisi olarak 6. sıraya yerleşti.
7. Ristretto (İtalya)
Espressoya göre daha az su kullanılarak ve daha kısa sürede ekstrakte edilen Ristretto, kahvenin en yoğun, az asiditeli ve konsantre halini sunuyor. Sert kahve tutkunlarının favorisi olarak 7. sırada yer buldu.
8. Vietnamese Coffee / Cà phê sữa nóng (Vietnam)Vietnam'ın geleneksel sıcak kahve versiyonu olan bu tarif, yoğun aromalı kahvenin sıcak yoğunlaştırılmış sütle buluşmasıyla hazırlanıyor ve listenin 8. sırasında kendine yer buluyor.
9. Espresso (İtalya)
Tüm modern kahve dünyasının temeli ve anası kabul edilen İtalyan klasiği Espresso; yüksek basınçlı sıcak suyun ince çekilmiş kahveden geçirilmesiyle elde edilen o yoğun aroması ve üzerindeki fındık kabuğu rengi kremasıyla (crema) listenin 9. sırasında yer aldı.
10. Türk Kahvesi (Türkiye)
İncecik çekilmiş kahve çekirdeklerinin cezvede ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanan Türk Kahvesi, süzülmeden servis edilen tek kahve türü olma özelliği taşıyor. Yoğun telvesi, köpüğü ve yanında ikram edilen su ile lokum eşliğindeki ritüeliyle Türk kahvesi, TasteAtlas listesinde 10. sırada yer alarak dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri arasındaki yerini korudu.