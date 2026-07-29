TasteAtlas dünyanın en iyi kahvelerini seçti: Türk Kahvesi ilk 10’da! Zirvede sürpriz isim

1

Dünyanın dört bir yanındaki yerel lezzetleri ve geleneksel tarifleri derecelendiren TasteAtlas, kahve tutkunlarının merakla beklediği "Best Coffee Types in the World" listesini paylaştı. Hem geleneksel demleme yöntemlerinin hem de modern kahve tariflerinin yer aldığı listede öne çıkan ilk 10 kahve türü şunlar oldu:



1. Café Cubano (Küba)



Listenin zirvesinde yer alan Küba usulü espresso; demlenme aşamasında eklenen esmer şeker ile kahvenin doğal köpüğünün birleşmesi sonucu oluşan kremsi, tatlı ve yoğun yapısıyla (espumita) dünyanın en beğenilen kahvesi seçildi.