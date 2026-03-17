GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Kartal'da alevler içinde kaldı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

17.03.2026 - 08:09Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Kartal ilçesinde seyir halinde otomobilin bir kısmı yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri büyüyen alevlere güçlükle müdahale etti.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kordonboyu Yolu Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Durumu fark eden sürücü araçtan indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Hurda yığınına dönen aracın alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Güncel Haberler

#Gündem

