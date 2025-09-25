Kars'ta polislerin denetim yaptığını gören sürücü aracını emniyet şeridinde durdurdu! Gerçek sebebi kısa sürede anlaşıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.09.2025 - 11:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)-

Kars'ta denetim yapan polisleri görüp uygulama noktasına 200 metre mesafede emniyet şeridinde durdurduğu otomobilinin kaputuna açarak, kontrol eden sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Aracında arıza olmadığı tespit edilen sürücüye 18 bin 677 TL idari para cezası uygulandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği, Erzurum yolu Üniversite Işıklı Kavşağı’nda dron destekli trafik denetimi yaptı. Uygulama noktasına yaklaşık 200 metre mesafede emniyet şeridinde duran otomobil, dron kamerasıyla takibe alındı.

Elinde boş bir bidonla bir iş yerine giderek su alıp dönen sürücü aracın kaputunu açıp motor aksamını kontrol etti. Sürücü araca su koyarken, şüphe üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, araçta arızanın bulunmadığını ve sürücünün ehliyetinin olmadığını belirledi. Sürücüye belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL ceza kesildi.

