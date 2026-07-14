Fındığa alternatif aradı, arazisine o ürünleri ekti! Kazancı katladı, yurt dışında kapış kapış gidiyor

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Çakır, şu ana kadar başarılı sonuçlar aldığını aktararak, "Salepte şunu gördük, her yıl sökülüp dikildiği için işçilik maliyeti var. Safran ise bölgemizde yetişti ama ben kemirgen hayvanlar nedeniyle yüzde 30 zayiat verdim." diye konuştu.