Son Dakika Deprem mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli İşte Son Depremler
Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İstanbul'da deprem hissedildi mi? Ankara, İzmir, Adana ve Kocaeli'de son durum ne? Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi? Türkiye genelinde yaşanan son sarsıntılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte son 24 saatte kaydedilen depremler ve deprem gündemindeki son gelişmeler.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde son 24 saat içerisinde çok sayıda deprem kaydedildi. Günün en dikkat çeken sarsıntılarından biri Akdeniz'de, Datça açıklarında meydana geldi. Bunun yanında Van, Kahramanmaraş, Denizli, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Adana, Bingöl ve Malatya'da da çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı.Vatandaşlar özellikle "Bugün deprem mi oldu?", "En son deprem nerede meydana geldi?", "İstanbul'da deprem oldu mu?", "Ankara'da deprem hissedildi mi?" ve "İzmir'de son dakika deprem var mı?" sorularının yanıtını araştırıyor.
SON 24 SAATTE MEYDANA GELEN DEPREMLER
Türkiye genelinde son 24 saatte meydana gelen depremler:
09:18 – Onikişubat (Kahramanmaraş): 2.5
09:16 – Onikişubat (Kahramanmaraş): 2.3
09:15 – Simav (Kütahya): 1.5
09:07 – Onikişubat (Kahramanmaraş): 1.5
09:06 – Onikişubat (Kahramanmaraş): 1.8
08:47 – Buldan (Denizli): 1.1
08:35 – Pazarcık (Kahramanmaraş): 1.6
08:28 – Sivrice (Elazığ): 1.2
08:23 – Akdeniz - Datça (Muğla) açıkları: 3.2
08:01 – Tuşba (Van): 1.7
07:32 – İpekyolu (Van): 3.0
07:07 – Buldan (Denizli): 1.4
07:03 – Taşköprü (Kastamonu): 1.0
06:52 – Sındırgı (Balıkesir): 1.1
06:14 – Orhaneli (Bursa): 1.6
05:37 – Sındırgı (Balıkesir): 1.2
05:17 – Sındırgı (Balıkesir): 1.1
04:40 – Buldan (Denizli): 0.9
04:39 – Kozan (Adana): 1.0
04:36 – Adaklı (Bingöl): 1.1
04:20 – Pütürge (Malatya): 1.0
04:13 – Honaz (Denizli): 1.0
04:09 – Sındırgı (Balıkesir): 1.0
03:49 – Gediz (Kütahya): 1.1
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ADANA VE KOCAELİ'DE DEPREM OLDU MU?
İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar gün boyunca deprem sorgulamalarını sürdürürken, son deprem kayıtlarında bu illerde dikkat çeken büyük bir sarsıntı yer almadı. Adana'da ise Kozan ilçesinde düşük büyüklükte bir deprem kaydedildi.
Uzmanlar, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle gün içerisinde çok sayıda küçük ölçekli depremin meydana gelmesinin normal olduğunu belirtiyor. Buna rağmen her sarsıntı sonrasında vatandaşların resmi deprem verilerini takip etmeleri önem taşıyor.
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
Son verilere göre günün en büyük sarsıntıları Akdeniz'de Datça açıklarında meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem ile Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşanan 3.0 büyüklüğündeki deprem oldu. Bunun yanında Kahramanmaraş merkezli art arda küçük ölçekli depremler dikkat çekti.