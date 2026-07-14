Son Dakika Deprem mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli İşte Son Depremler

1

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son 24 saat içerisinde çok sayıda deprem kaydedildi. Günün en dikkat çeken sarsıntılarından biri Akdeniz'de, Datça açıklarında meydana geldi. Bunun yanında Van, Kahramanmaraş, Denizli, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Adana, Bingöl ve Malatya'da da çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı.Vatandaşlar özellikle "Bugün deprem mi oldu?", "En son deprem nerede meydana geldi?", "İstanbul'da deprem oldu mu?", "Ankara'da deprem hissedildi mi?" ve "İzmir'de son dakika deprem var mı?" sorularının yanıtını araştırıyor.