Kars’ta gizemli tepe! Sırlarla dolu yapı merak uyandırıyor

Haberin Devamı

Kars merkeze bağlı Bulanık köyü sınırlarında, kente yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta yer alan ve bölge halkı tarafından "Ziyaret Tepesi" ya da "Evliya Tepesi" olarak adlandırılan dağın zirvesindeki gizemli yapı, sır perdesini koruyor.

Yahni Dağı ile Dumanlı Dağı arasında yükselen tepenin başında, yumuşak taşlarla yaklaşık 5 metre yüksekliğinde inşa edilmiş bir yapı bulunuyor. Ancak bu yapının kimler tarafından, ne zaman ve hangi amaçla yapıldığına dair hiçbir somut bilgi bulunmuyor.

"Ani’ye bakan yüzünde esrarengiz yazılar"

Yapının Ani Örenyeri’ne bakan kısmında, düz bir taş üzerine işlenmiş yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir kitabe yer alıyor. Ancak bu taş üzerindeki yazıların hangi dilde olduğu bugüne kadar çözülemedi. Bölge halkı, bu yazıların antik bir uygarlığa ait olabileceğini düşünürken, uzmanlar da alanda detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini belirtiyor.

"Gözetleme kulesi mi, sınır taşı mı?"

Öte yandan köylüler arasında yapının amacına dair çeşitli iddialar bulunuyor. Kimileri buranın eski dönemlerde bir gözetleme kulesi olduğunu, kimileri ise sınır taşı ya da dini bir anıt olarak inşa edildiğini öne sürüyor. Kesin bilgilere ulaşılamaması, yapının gizemini daha da artırıyor.

"Define avcılarının gözdesi oldu"

Zaman zaman define avcılarının da ilgisini çeken tepe, son yıllarda güvenlik korucularının denetiminde korunuyor. Bölgeye kazı yapılmasına kesinlikle izin verilmiyor.

Bulanık Köyü sakinleri, tepenin tarihi ve kültürel değerinin ortaya çıkarılması için arkeolojik bir çalışma yapılmasını istiyor. Köylüler, bu gizemli yapının Kars’ın zengin tarihine yeni bir halka ekleyebileceğini düşünüyor.