Kars-Kağızman kara yolunda kar nedeniyle 30 yolcusuyla mahsur kalan otobüs kurtarıldı

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars-Kağızman kara yolunda kar nedeniyle bir yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle otobüsteki 30 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoldan çıkan otobüs ekiplerce iş makinesi yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Güvenli bölgeye alınan otobüs daha sonra yoluna devam etti.