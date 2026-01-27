Kars Digor’da kurt dehşeti: 130 koyunu parçalayarak telef ettiler

GAZETE VATAN ANA SAYFA
27.01.2026 - 18:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARS (İHA)

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyüne inen kurt sürüsü Ali Canpolat’a ait içerisinde koyunların bulunduğu ağıla girdi. Koyunlara saldıran kurtlar, yaklaşık 130 koyunu parçaladı.

Sabah erken saatlerde koyunlara yiyecek vermek için ağıla gelen Ali Canpolat, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Ağılda bulunan koyunların tamamına yakını kurtlar telef ederken, yaşanan olay geçimini hayvancılıkla sağlayan Canpolat ailesini çaresiz bıraktı.

Bir anda ne yapacağını şaşıran Polat, durumu yetkililere bildirdi.

