Karın şişliği şikayetiyle hastaneye gitti böbreğinden çıkan doktoru bile şaşırttı

Adilcevaz ilçesinde yaşayan Vezir Erçetin, geçen günlerde karın ağrısı ve karın bölgesinde şişlik şikayeti ile Tatvan Devlet Hastanesi Üroloji bölümüne başvurdu. Erçetin'e sağlık görevlileri tarafından yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde sol böbreğinde, çevre organlara baskı yapan ve böbrek dokusunu neredeyse tamamen kaplayan büyük bir kist saptandı. Üroloji uzmanı Op. Dr. Ercan Bayrak, cerrahi müdahaleyle çıkarılan 23 santimetrelik kistin, hastanın böbrek dokusunu neredeyse tamamı kapladığını söyledi. Bu boyutta kiste nadir rastladıklarını belirten ve durumun erken teşhis edilmemiş olsaydı ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Op. Dr. Ercan Bayrak, şöyle konuştu:

"Normalde böbrek kitleleri, şikayet vermeyen kitleler olmasına rağmen bu tarz büyük kitlelerde karın ağrısı ve karın şişliği gibi problemleri ortaya çıkarabilir. Yapılan görüntülemede, tomografide sol böbrekten kaynaklı 23 santimetre kalın cidarlı böbrekle ilişkisi olan bir kisti tespit ettik. Kistin tamamını çıkarıp patolojiye gönderdik. Sol böbreği de koruyabildik. Böbreğin idrar üretim yerini de kistten tamamen ayırarak, tekrar normal bir yapıya büründürdük. Hastamız şu anda gayet iyi durumda, servis takiplerimiz devam ediyor. Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından taburcu edilecek. Bu ve benzeri karın ağrısı, karın şişliği şikayeti olan hastaların rutin takiplerini yaptırmalarını en yakın üroloji uzmanına başvurmaları ve görüntülemelerde teşhis alabilmeleri mümkün olabilmektedir."

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Sağlığına kavuşan Vezir Erçetin ise "Sol tarafımda bir şişkinlik vardı ve hastanede tetkiklerim yapıldı. 23 santimetrelik bir kist olduğunu söylediler. Allah herkesten razı olsun. Beni ameliyat ettiler ve o şişkinliği aldılar. Durumum şu anda gayet iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.