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Karı koca evlerinde ölü bulundu: Olayda kimyasal madde şüphesi

23.09.2026 - 18:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARAMAN (İHA)

Karı koca evlerinde ölü bulundu: Olayda kimyasal madde şüphesi

Karaman'da haber alınamayan karı koca, evlerinde ölü bulundu. Çiftin kimyasal madde nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, inceleme başlatıldı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri dairede çifti hareketsiz halde bulurken, odada kimyasal madde kokusu olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipler daireden çıkarak durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve cihazlarla daireye girerek inceleme yaptı. Kimyasal maddenin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kimyasal madde riski nedeniyle dairede inceleme yapamadı. Kapı ve pencereleri açılarak havalandırılan dairede, yarın sabah yeniden ölçüm yapılmasının ardından incelemenin gerçekleştirileceği öğrenildi.

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Öte yandan, daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinde görevli personel, tedbir amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrolden geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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