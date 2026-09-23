Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAlaplı-Akçakoca yolunda heyelan meydana geldi
HaberlerGündem Haberleri Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan meydana geldi

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan meydana geldi

23.09.2026 - 18:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

ABONE OL

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Heyelan, Alaplı-Akçakoca karayolunun Kavukkavla mevkisinde meydana geldi. Etkili olan yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun Akçakoca istikametine düştü. Yola savrulan toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşanırken, bölgede seyir halindeki sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İLGİLİ HABER

Sinop'ta 2 bini aşkın yaralı hayvan tedavi edildi: Yaban hayatına umut kapısı oldu!
Sinop'ta 2 bini aşkın yaralı hayvan tedavi edildi: Yaban hayatına umut kapısı oldu!

Karayolları ekipleri, yola düşen toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattı.Öte yandan Karayolu Köprü üzerinde yağışın ardından yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

İLGİLİ HABER

Muhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi
Muhammed Salah oturdu, turistler akın etti! Trabzon’da bu taş şimdi fenomen: Yanına bank yerleştirildi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Emeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor
#Gündem

Emeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor

3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
#Gündem

3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Yüksekova'nın örnek bir yerleşim yeri! Doğanlı köyünün simetrik güzelliği:
#Gündem

Yüksekova'nın örnek bir yerleşim yeri! Doğanlı köyünün simetrik güzelliği: