Kargoda yeni dönem başlıyor! Motokuryeler ile ilgili yeni düzenleme geliyor

Başta gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere pek çok alanda tüketicilerin ihtiyacını karşılayan kuryelerle ilgili yeni düzenleme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın taslağına göre, kurye teslimi için kaydedilecek motosiklet veya mopedler 10 yaşından, otomobiller 20 yaşından büyük olmayacak. Yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları kurye gönderisini taşıma süresi taahhüdünde bulunmadan, “makul bir sürede” alıcısına ulaştırmakla yükümlü olacak, “teslimi mümkün olmayan adresler” için kurye gönderisi kabul edilmeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişik öngören taslağına göre, tek parçada en fazla 20 kilogram ağırlığında veya 100 desimetreküp hacminde olan, herhangi bir tasnif ve aktarma yapılmadan/paketlenmeden taşınan, Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında olmayan eşyalar, “kurye gönderisi” olarak kabul edilecek. Taşımacı sıfatıyla, gönderenden teslim aldığı veya kendi işletmesinin satışa sunduğu gönderinin, teslimatını gerçekleştiren kişi veya kuruluşlar, “kurye işletmecisi” olarak kabul edilecek.

Haberin Devamı

TAŞIT SAYISI ŞARTI

Milliyet'te yer alan habere göre; şehir içi taşıma belgesi (P1) ve şehirlerarası taşıma belgesi (P2) kapsamında kurye teslimi için kaydedilecek motosiklet veya moped cinsi taşıtlar, 10 yaşından, kamyonet ve otomobiller 20 yaşından büyük olmayacak. P1 belgesi için başvuran işletmecilerin en az, 10 motorlu taşıt ve 100 bin lira sermaye sahip olmaları; P2 belgesi için başvuranların ise en az 30 motorlu taşıt ve 500 bin lira sermayeye sahip olmaları gerekecek. P1 yetki belgesi ücreti 44 bin 264 liraya, P2 yetki belgesi ücreti 664 bin 46 liraya çıkacak.

‘İMKÂNSIZ ADRES’ KABUL EDİLMEYECEK

Yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları kurye gönderisini taşıma süresi taahhüdünde bulunmadan, “makul bir sürede” alıcısına ulaştırmakla yükümlü olacak. Kuryelerin; devletin güvenliği ve anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama ve kaçakçılık gibi suçlardan hükümlü olmaması istenecek. Herhangi bir nedenle kurye gönderisinin alıcıya teslim edilememesi halinde, gönderi aynı süre içinde göndericisine iade edilecek.

Haberin Devamı

Yetki belgesi sahipleri, “teslimi mümkün olmayan adresler” için kurye gönderisi kabul etmeyecekler. Kurye gönderisinin bozulabilir gıda olması durumunda tedbir alınacak, bakanlık gıda teslimatlarıyla ilgili gerekirse ilave düzenleme yapabilecek. Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olacak, kuryelerin reflektif yelekleri üzerine “KURYE” ibaresi yazılacak. Alıcının talebi üzerine; teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek. Yetki belgesi sahipleri; satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış olan eşyayı taşıyamayacaklar.