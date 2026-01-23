GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKardeş acısına dayanamadı! Ankara'daki ölüm haberini aldı, Ordu'da kalp krizi geçirdi
HaberlerGündem Haberleri Kardeş acısına dayanamadı! Ankara'daki ölüm haberini aldı, Ordu'da kalp krizi geçirdi

Kardeş acısına dayanamadı! Ankara'daki ölüm haberini aldı, Ordu'da kalp krizi geçirdi

23.01.2026 - 16:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kardeş acısına dayanamadı! Ankara'daki ölüm haberini aldı, Ordu'da kalp krizi geçirdi

Ankara’da tedavi gören Şükrü Duman’ın (68) hayatını kaybettiği haberini, Ordu'da öğrenen kardeşi İhsan Duman (65), cenaze işlemleri için gittiği Akkuş ilçesinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Aynı gün ölen iki kardeş, toprağa verildi.

Şükrü Duman, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ağabeyinin ölüm haberini Ordu'nun Ünye ilçesinde alan İhsan Duman, cenaze işlemleri için Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'ne geldi.

Kardeş acısına dayanamadı Ankaradaki ölüm haberini aldı, Orduda kalp krizi geçirdi

İhsan Duman da işlemlerin ardından geçirdiği ani kalp krizi sonucu dün yaşamını yitirdi. Aynı gün ölen kardeşler Şükrü ve İhsan Duman, bugün öğle vakti Çayıralan Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. 

    Güncel Haberler

    Kardeş acısına dayanamadı! Ankara'daki ölüm haberini aldı, Ordu'da kalp krizi geçirdi
    #Gündem

    Kardeş acısına dayanamadı! Ankara'daki ölüm haberini aldı, Ordu'da kalp krizi geçirdi

    Okul bahçesinde korkunç olay! 17 yaşındaki genç ölü bulundu
    #Gündem

    Okul bahçesinde korkunç olay! 17 yaşındaki genç ölü bulundu

    Bakan Kacır duyurdu: Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
    #Ekonomi

    Bakan Kacır duyurdu: Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı