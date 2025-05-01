Karayolları personelinden gönüllü arama kurtarma ordusu kuruldu! Bakan Uraloğlu: Deprem ve afet eğitimi alıp sahaya çıkacaklar

Arama kurtarma ekibi KARAKURT depremde hayat kurtaracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Arama kurtarma ekibinin deprem ve afet eğitimi alıp sahaya çıkacaklarını belirten Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: “Hepsi karayolu personeli ve hepsi gönüllü. Fikir nereden çıktı? Malum 6 Şubat depremlerinde bende birkaç saat içerisinde intikal etmiştim. Arama kurtarma ekiplerinin ne kadar kıymetli olduğunu görmüştüm. Bu büyüklükteki depreme daha fazla etki edebilmek için neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir arama kurtarma ekibi kuralım. O düşünce ile çıktı. AFAD ile konuştuk gerekli iş birlikleri yapıldı, kurmuş olduk. Arkadaşlarımız gerekli eğitimleri aldı.

‘72 SAAT HİÇBİR ŞEYE İHTİYAÇ OLMADAN İNSANLARA YARDIM EDECEKLER’

Her türlü el matkaplarından yaralı taşıma sedyesine kadar, yangın söndürücüsü, yakıt tanklarına kadar, jeneratörüne kadar her şey var. AFAD’ın talimatlarıyla bütün ekibimizi tamamladık. Gittikleri yerde 72 saat hiçbir şeye ihtiyacı olmadan gıda dahil orada kendi hayatlarını idame ettirecekler, ihtiyacı olan insanlara yardım edecekler.

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EKİP TOPLAMDA KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR?

459, hepsi gönüllü. AFAD’ın yönlendirdiği standart bu. Doğrudan otorite onlar. Kuralları onlar koyuyorlar. Belli bir rutinde eğitimler devam ediyor. Yeni bir eğitim verilmesi gerektiğinde AFAD ile iş birliğimiz ve eğitimlerimiz devam edecek.

DEPREME KARŞI ÖNEMLİ MESAJ!

Gerçekten yapı stokumuzu dönüştürmemiz lazım. Siyasetin tamamen dışında bu noktada net bir irade ortaya koymuş durumdayız. Vatandaşlarımız talepkar olmalı ve sürece katkı sağlamaları gerekir diye düşünüyoruz. Ulaştırma yapıları olarak baktığımız zaman havalimanlarından, deniz yapılarına kadar dünyadaki en büyük depremlere dayanabilecek yapılar yaptık. Bir sıkıntımız yoktur diyebilirim.

TELEFON KESİNTİLERİ HAKKINDA: ‘GELEN 100 ARAMANIN 75’İNİ KARŞILADIK’

İstanbul’da yaşayan 16 milyon insanımız ve onların Türkiye’ni her ilinde yaşayan akrabaları hepsi bir anda telefona yüklendiği taktirde böyle bir kapasite yok. Gelen 100 aramanın 75’ini anca karşılayabildik.”