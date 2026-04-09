Karasu’da 6 yıl önce tahliye edilen villalardan biri yan yattı

09.04.2026 - 20:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Levent KIZILASLAN/ KARASU(Sakarya), (DHA)

Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilinde kıyı erozyonu nedeniyle 2020 yılında tahliye edilen 9 villadan biri yan yattı.

Karasu’ya bağlı Küçük Karasu Mahallesi sahil hattı üzerinde, 2020 yılında meydana gelen kıyı erozyonu nedeniyle risk oluşturduğu gerekçesiyle 9 villada oturanlar tahliye edildi. 6 yıldır kimsenin yaşamadığı villalardan biri bugün yan tarafına eğrildi. Tehlikeye neden olan villalarla ilgili yıkım işlemlerine başlanacağı öğrenildi.

Hürmüz Boğazı krizi! Otomobilde ikinci eli vurdu
#Ekonomi

Hürmüz Boğazı krizi! Otomobilde ikinci eli vurdu

Kaza yapan iki sürücü arasında levyeli kavga çıktı, o anlar cep telefonuna böyle yansıdı
#Gündem

Kaza yapan iki sürücü arasında levyeli kavga çıktı, o anlar cep telefonuna böyle yansıdı

Isparta-Antalya karayolundaki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
#Gündem

Isparta-Antalya karayolundaki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı