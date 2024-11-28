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Karadeniz'den hamsi fışkırdı! Fiyatlar dibi gördü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen balık avında, tonlarca hamsi yakalanarak Anadolu'nun farklı illerine gönderildi.

28.11.2024 - 14:02 | | İHA
Karadeniz'den hamsi fışkırdı! Fiyatlar dibi gördü

Batı Karedeniz'de hamsi bolluğu şyaşanıyor. Balıkçıların gırgırlarla yakaladıkları tonlanca hamsi, Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda tır ve kamyonlara yüklenerek diğer illere gönderildi.

Balıkçı Tuncay Gür, hamsinin bol olduğunu ve bu bolluğun devam edeceğini belirterek, "İnce yakalanan hamsiler un fabrikalarına sevk ediliyor. Normal hamsiler piyasaya gidiyor.

Karadeniz'de çinekop balığı bolluğu da yaşanacak, şu an Boğaz'ı geçti. Hamsi 100 TL'den, istavrit 150 TL, barbun 250 TL, çupra 200 TL'den satışa sunuldu" dedi.

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