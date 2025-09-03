Karadeniz'de ilk ve tek olacak! Sinop'a inşa edilecek, detaylar netleşti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.09.2025 - 15:39

Kaynak: İHA

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'a kazandırılacak Kruvaziyer ve Yat Limanı projesi için ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'ta Karadeniz'in ilk ve tek yat limanının inşa edileceğini açıkladı.

Maviş, sosyal medya paylaşımında, "Sinop'umuza kazandırılacak Kruvaziyer ve Yat Limanı için proje–etüt ihale süreci başlatıldı. 720 gün sürecek proje ve etüt çalışmalarının ardından yapım ihalesiyle birlikte yat limanımızın inşaatına başlanacak" ifadelerini kullandı.

Maviş, projeyle ilgili olarak, "Bu proje, Karadeniz'in ilk yat limanı olma özelliği taşıyor, bu yönüyle Sinop'umuz, yalnızca Karadeniz'in değil, Türkiye'de deniz turizminin en önemli uğrak noktalarından biri haline gelecek" dedi.

Milletvekili ayrıca, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederek, "Güzel Sinop'umuza hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

