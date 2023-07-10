Karadeniz-Akdeniz yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu etabında sağanak nedeniyle iki noktada heyelan meydana geldi. Ordu’dan Akdeniz’e ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi’nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çöktü. Bunun üzerine yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yolun Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi’nde de aşırı yağışlar sonrası heyelanlar meydana geldi. Yolun alt tarafında göçükler oluşurken, elektrik ve telefon telleri devrildi. Yolun bu kesimi de ulaşıma kapatıldı.



“İki yerden ulaşımı kesmek zorunda kaldık”

Bölgede incelemelerde bulunan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, “2 gündür devam eden sağanak, Ordumuzun 19 ilçesini sardığı gibi Karadeniz-Akdeniz yolunda da ulaşımı çok ciddi etkiledi. Şu an bulunduğumuz yer Ordu sahilinden 16 kilometre uzaklıkta. İki yerden yolu kesmek zorunda kaldık. İleride Çağlayan ve Darıcabaşı dediğimiz alanda tünelin ağzında yol tamamen göçtü, şu anda ulaşım yok. İnşallah yarın havalar açtığı takdirde Karayolları ekipleri ve Ulaştırma Bakanlığımız hızlı bir şekilde, bizler de takip ederek vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacağız. Çok elzem bir durum. Ulubey ilçemizin 41 mahallesinde 300’ün üzerinde irili ufaklı heyelan var ama en önemli yollardan birisi olan Karadeniz-Akdeniz yolunda da iki tane çok ciddi heyelan var” dedi.



“Yolu kullanmak isterken mahsur kaldık”

Öte yandan Karadeniz-Akdeniz yolu üzerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, yol ulaşıma kapatıldığı için mahsur kaldıklarını belirterek, farklı güzergahları kullanmayı deneyeceklerini söylediler.