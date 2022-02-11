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Karaciğeri iflas eden başkana acil donör aranıyor

Geçtiğimiz günlerde safra kesesi rahatsızlığı dolayısıyla Denizli'ye sevk edilen ve burada karaciğerinin iflas ettiği öğrenilen Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer için acil donör arandığı bildirildi. Başkan Dinçer'in yakınlarının hiçbirinin dokusunun kendisi ile uyuşmadığı belirtildi.

11.02.2022 - 17:32 |
Karaciğeri iflas eden başkana acil donör aranıyor

Geçtiğimiz günlerde safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle Denizli'ye sevk edilen ve burada tedavi altına alınan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in karaciğerinin iflas ettiği belirlenmişti.

Denizli'den İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Dinçer'e karaciğer nakli yapılmasına karar verildi. Buradan nakil için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in yakınlarının kontrol edildiği ancak hiçbirinin dokusunun uyuşmadığı belirtildi.

Başkan Dinçer için donör vermek isteyen 19-49 yaş arası, alkol-sigara kullanmamış ve kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerin Ramazan Özhan'a ait 545 445 10 30 telefona ulaşmaları istendi.

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