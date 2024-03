Karabük'teki iddialar sonrası STK'lardan açıklama geldi

STK temsilcileri Karabük’ün öğrencilerle hiçbir sorunu olmadığı, ancak çok sayıda yabancı öğrencinin bu kadar küçük bir ile yığılmasının ve dolaşan söylentilerin kenti huzursuz ettiği görüşünde...

DEDİKODULAR SON DAMLA OLDU

Hürriyet'in haberine göre; Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Nuray Alpboğa: “Söylentiler, dedikodular uzun süredir var. Bu da kentte huzursuzluğa neden oluyor. Son yaşananlar aslında uzun zamandır konuşulanların bir patlaması. Bu kadar yabancı öğrenciyi küçük bir kentte doldurursanız, bu kadar yığılma olursa huzursuzluk da beraberinde geliyor. Şehir adına üzücü bir durum, Karabük’ün böyle anılması rahatsızlık veriyor. Varsa böyle şeyler ortaya çıkarılması, önlemler alınıp söylentilerin önüne geçilmesi lazım.”

KARALAMA KAMPANYASI

Karabük Kadın Kooperatifi (KABUK) Başkanı Melahat Bayram: “Ben esnafım, böyle bir yakıştırmayı kabul edemiyorum. Bir haksızlık, karalama kampanyası olarak düşünüyorum. Kız öğrencilerle, kadınlarla, kadın dernekleriyle çok iç içeyim. Kadın akademisyenlerle de projeler yürütüyoruz, yabancı öğrencilere yönelik projeler yapıyoruz. Bugüne kadar böyle olumsuz bir şey bize yansımadı, görmedik de.”

Haberin Devamı

GÖRÜNMEYEN HUZURSUZLUK

Türk Eğitim-SEN Karabük Şube Başkanı Ahmet Turgut Kurtoğlu: “Karabük’te görünmeyen bir huzursuzluk çoktan beri var. Yabancı öğrenci sayısı çok abartı bir şekilde arttı. Bu da dedikoduları beraberinde getirdi. Sokakta, orada burada konuşulmaya başlandı. Karabük’ün yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bir sıkıntısı yok, bir tepkileri de yok. Söylentilerle ilgili tedirginler. Bunun önüne geçilmesi için önlemler alınması gerekir.”

KANAYAN YARAYDI PATLADI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Karabük Temsilcisi Ersin Tetik: “Bu olaylar Türkiye’nin gündemine yeni gelse de 3-4 yıldır aslında kanayan bir yaraydı. Her an böyle patlak vereceğini bekliyorduk. Hiç görmediğimiz uyuşturucu operasyonları bu dönemde yapılıyor. Duyduğumuz, gördüğümüz, şahit olduğumuz bir fuhuş olayı da var. Sosyal medyada yansıyanların çoğu gerçek dışı olsa da yaşanan gerçekler de var. Karabük’te Türkiye’nin unuttuğu bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. HIV, uyuz, verem, kızamık gibi hastalık sayıları arttı. Sağlık çalışanlarının gözlemlediği noktalar bunlar. Şu an ırkçılık boyutunda bir rahatsızlık yok. Ama söylentiler devam ederse boyut farklı noktalara gelir.”

Haberin Devamı

VEREMDE ARTIŞ VAR

Türk Sağlık-Sen Karabük Şube Başkanı Sadık Doğdu: “Karabük 100 bin nüfuslu küçük bir şehir. Böyle bir şehre 12 bin yabancı öğrenci alırsan ve çoğu da Afrika kökenli olursa bu sağlıklı bir yapı olmaz. Bu kadar yabancı öğrenciyle birlikte kültürel farklılıklar ortaya çıkıyor. Yabancı öğrencilerin birlikte hareket etmesi gettolaşmayı da beraberinde getiriyor. Bu da huzursuzluk yaratıyor. Alanım sağlık olduğu için özellikle verem konusunda ciddi problem olduğu ortada. Karabük genelinde ciddi bir verem artışı var. Bu öğrencilerin ülkemize herhangi bir sağlık kontrolünden geçmeden çok rahat giriş-çıkış yaptığı görülüyor. Cinsel yolla buluşan hastalıkları da duyuyoruz. Bugün bizim çocuklarımız eğitim için Avrupa’ya gittiğinde kızamık aşısına kadar her aşısı soruluyor. Bizim de Avrupa ve dünya standartları ne gerekiyorsa uygulamamız gerekiyor. Yabancı uyruklu öğrencilere sağlık kriterleri getirmemiz lazım.”

Haberin Devamı

DENETİMLER ARTT

Karabük Emniyeti son dönemde düzensiz göçmenliği önlemek ve asayişi sağlamak için yabancı uyruklu kişilere yönelik denetimlerini arttırdı. Yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olduğu 100. Yıl Mahallesi başta olmak üzere öğrencilerin gittiği mekânlarda sıkı denetim başladı.