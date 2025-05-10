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Dev turnuva sona erdi! 500 sporcunun katıldığı kupa sahini buldu

10.05.2025 - 12:15Güncellenme Tarihi:
Dev turnuva sona erdi! 500 sporcunun katıldığı kupa sahini buldu

Ağrı'nın en büyük voleybol organizasyonu olan ve 50 takım ile 500 sporcuyu bir araya getiren dev turnuva, final maçıyla sona erdi.

Nefes kesen finalde Ağrı Adalet, Eleşkirt Gençlerbirliği'ni mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Turnuva boyunca fair-play ruhu ön planda tutulurken, centilmenlik ve kardeşlik mesajları sahaya yansıdı. Tribünleri dolduran sporseverler, final maçında yaşanan mücadeleye büyük ilgi gösterdi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde Ağrı Adalet takımına kupası takdim edilirken, organizasyona katkı sunan tüm sporculara, teknik ekiplere ve destekçilere teşekkür edildi.

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