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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! 1 ton 200 kiloluk 'Paşa' alıcısını bekliyor

10.05.2025 - 12:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! 1 ton 200 kiloluk 'Paşa' alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı'na günler kala Bursa'nın İznik ilçesinde bir besi çiftliğinde 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" isimli dana, en çok ilgi gören kurbanlık oldu. Paşa'nın sahibi, kurbanlık danaya 380 bin lira istediğini belirtti.

İznik ilçesinde besi çiftliği bulunan Hüseyin Yıldız, çok sayıda kurbanlık arasında en pahalısı olan "Paşa" isimli danasına gözü gibi bakıyor.

Kurban Bayramı'na günler kala, "Paşa" isimli danasına 380 bin lira isteyen Yıldız, "Özenle baktığımız ve Bursa'nın en büyüklerinden olan danamız 1 ton 200 kilogram ağırlığında. Alıcıları için özenle besledik. Artık ailemizden biri olan Paşa'nın canlı ağırlığı 1 ton 200 kilogram. Paşa'ya 380 bin lira gibi bir rakamı uygun gördük. Bu kurbanlığımız büyük bir hayvan olduğu için daha özel bir bakım istiyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı 1 ton 200 kiloluk Paşa alıcısını bekliyor

Her gün taramasını yapıyoruz, gerektiği günlerde yıkamasını yapıyoruz ve rahat ferah bir ortamda gayet sağlıklı besliyoruz. Veteriner hekimlerimiz ile çalışıyoruz. Bursa bölgesinin en büyük kurbanlığı" dedi.

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