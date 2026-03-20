Karabük’te tünel girişinde iki otomobil çarpıştı

20.03.2026 - 23:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat ÖZELCİ/ YENİCE(Karabük), (DHA)

Karabük’ün Yenice ilçesinde tünel girişinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Yenice kara yolunun Suçatı Tüneli girişinde meydana geldi. Y.K. (48) idaresindeki 78 SS 122 plakalı otomobil, tünel girişinde E.C. (22) yönetimindeki 35 JJ 552 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.K. (38), E.K. (7), A.C. (66), Z.C.G. (56), M.A.G. (8) yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Bodrum’da işçilerin kaldığı 3 konteyner alev alev yandı
#Gündem

Bodrum’da işçilerin kaldığı 3 konteyner alev alev yandı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı
#Gündem

Kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı