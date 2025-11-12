Karabük'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunda meydana geldi. T.B. idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 78 SP 901 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü T.B. ve araçta bulunan V.B., İ.A.,Y.G. ve O.B. (10) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.