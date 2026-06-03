Kilosu 12 bin avrodan alıcı buluyor! Isparta'da 2026 yılı gül hasadı başladı

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Her ülkede değil ama bazı Arap ülkelerinden de ilgi var ama bu savaş durumundan dolayı oradaki ticaret hayatı da biraz durma noktasında. Orada da bir müşteri portföyümüz var özellikle Suudi Arabistan, Dubai ve Katar gibi ülkelerde de müşteri portföyümüz bulunuyor" dedi.