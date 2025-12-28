Karabük'te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Karabük'te okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, olumsuz hava şartları nedeniyle merkez kampüs ve ilçelerdeki tüm birimlerde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

KBÜ Rektörü Kırışık, tatil nedeniyle sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti. Kırışık, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hava şartları ve ulaşım güvenliği dikkate alınarak, Karabük Üniversitesi Merkez Kampüs ve ilçelerdeki tüm birimlerde eğitim-öğretim faaliyetlerine ve final sınavlarına 29 Aralık 2025 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmiştir. 29 Aralık'ta yapılacak sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi birimler tarafından ilan edilecektir" dedi.