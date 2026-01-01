GAZETE VATAN ANA SAYFA
Karabük'te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Karabük'te okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

01.01.2026 - 19:32

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te kar yağışı etkili oluyor. Karabük'te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Böylece kentte eğitim-öğretime üst üste 5 gün ara verilmiş oldu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 4 gündür tatil edilmişti.

