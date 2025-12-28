Kara saplanan ambulansın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Kent genelinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi geçtiği bölgede, olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.



İlçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halindeyken yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir ambulans kara saplandı. Kendi imkanlarıyla kurtulamayan sağlık ekipleri, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, iş makinesi yardımıyla yürüttükleri çalışma sonucu ambulansı saplandığı yerden çıkardı.



Öte yandan, ilçe genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, karla mücadele ekiplerinin kapalı köy yollarını açmak ve ana arterlerde ulaşımın aksamaması için başlattığı yoğun mesai devam ediyor.