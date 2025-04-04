Kara fırınlarda 2 buçuk saatte pişiyor! Testi kebabının bin yıllık yolculuğu coğrafi işaret tescili aldı

Kızılırmak'ın eski yataklarında bulunan üç farklı toprağın birleşiminden üretilen boğumlu testilerin içine konulan malzeme, ağız kısmı hamurla kapatılarak iki saatten fazla fırında bekletiliyor.

Fırından çıkarıldıktan sonra sert cisimle kapak kısmı kırılan testilerdeki kebap, tabaklara dökülerek servis ediliyor. Yaklaşık 4 binlik Anadolu’daki yemek kültürünü araştıran ve kaleme alan Şef Ulaş Tekerkaya, Kapadokya bölgesinin tescilli lezzetlerinden olan testi kebabının tarihinin yaklaşık bin yıla dayandığını söyledi.

Tekerkaya, "Hacı Bektaş-ı Veli'den bu tarafa gelenek olarak gelmiş bir ritüel var. Hacı Bektaş-ı Veli kayıtlarında şöyle bir şey söylüyor 'Çömlek kırıldığında içindeki öz ortaya çıkar. Kırılmadan içindeki sırrı göremezsin.' Aslında bu ritüel günümüze kadar devam etmekte ve testi kebabın özelliklerinden birisi içerisindeki bütün ürünleri harmanladıktan sonra olmazsa olmaz sızdırılmış olan geçmişteki sade yağ ve günümüzdeki de kuyruk yağı olaraktan tatlandırdığımız tatla beraber baharatlar harmanlayıp fırına kısık ateşte koyup yaklaşık 2 buçuk saat piştikten sonra servis ediliyor.

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Testinin özelliği bu bölgede çıkan üç çeşit topraktan imal edilir ve bu topraklarda yaklaşık bin yıldan beri süregelen geleneksel bir meslek haline gelen ve buradaki çömleklerden yapılmış ve test haline getirilmiş olan testi kebabı, Kapadokya'da yıllardır devam ettiği gibi hala da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.