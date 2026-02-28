Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalanlara polis desteği

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere trafikte zor anlar yaşattı. Ulaşımdaki aksamaları engellemek için Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu yollarda çalışma yaptı. Kongre Caddesi'nde görev yapan ekipler, Kara saplanan araçların kurtarılması, sürücülerin güvenli bölgelere yönlendirilmesi ve trafik akışının sağlanması konusunda yardımcı oldu.