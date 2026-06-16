Dünyanın en büyük kalderalarından Nemrut Kalderası'nın milli park ilanı için son aşamaya gelindi

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Karakaya, "Hem Bitlisli hemşehrilerimiz, hem bölge insanımız hem de dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz için Nemrut Kalderası'nı çok daha güzel bir noktaya taşıyacağız. Bu eşsiz doğa harikası, Bitlis'e katkı sağlamaya devam edecek" diye konuştu.