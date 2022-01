Kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası! 36 araç birbirine girdi!

Düzce'de TEM Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 36 araç çarpıştı. Kazada yaralanan 25 kişi, Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.



Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden bir TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu arkadan gelen araçlar, ardı ardına çarpıştı. 36 araç birbirine girerken, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, trafik ve Karayolları ekipleri yönlendirildi. Kazada 25 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırdı. Hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırılmaya başlandı. Yol kontrollü olarak trafiğe açılırken, araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Emral; "Gerçekten korkunç bir andı. Sadece o kazayı görmem bile benim oturup ağlamama yetti. Gerçekten çok sayıda yaralı var, İnsanlar ciddi anlamda panik olmuş durumda. Zonguldak yönü açıldı fakat İstanbul yönüne yol şu anda tamamen kapanmış durumda" dedi. Düzce Valisi Cevdet Atay, kazanın ardından olay yerine gelerek ağır yaralının bulunmadığını söyledi.



YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI

Düzce'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada hasar gören TIR ve otobüsler yol kenarına çekildi. Diğer araçların bir kısmı da çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı. Yoğun çalışmaların ardından İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. (Tezcan SOLMAZ/DÜZCE - DHA)



Kazanın olduğu bölgede son durumu anlatan CNN editörü Esra Emral, şu bilgileri verdi:



"Görüntü korkunç. Kazanın başlangıç noktasındayız. Yaklaşık 36 araç var dedik. Etrafta çok sayıda polis aracı ve ambulans var. Gerçekten çok sayıda yaralı var, ambulansların içerisinde yaralılar toplu vaziyette bulunuyor. Yani tek tek araca alınıp yardım edilmesi şu anda mümkün değil. Bir yandan araçların çekilebilmesi için vinçler, çekiciler geldi. İnsanlar ciddi anlamda panik olmuş durumda. Yol tamamen kapalı durumda. Zonguldak yönü açıldı fakat İstanbul yönüne yol şu anda tamamen kapanmış durumda. Bu arada 3 kaza arka arkaya oldu. TIR'lar duramadıkları için birbirlerine girdiler. Araçları sayamadım. Yetkililerden aldığım bilgi 36 civarındaki aracın kazaya karıştığı belirtiliyor.



Kar yağmaya devam ediyor, yerler kayıyor. Şu durumda bu bölgeye gelen araçların, kış lastiği yoksa kaza yapmaması imkansız. Kar yağmaya devam ediyor, yerler kayıyor. Şu durumda bu bölgeye gelen araçların, kış lastiği yoksa kaza yapmaması imkansız.

KORKUNÇ BİR ANDI



Her şey gözümün önünde yaşandı. Gerçekten korkunç bir andı. Sadece o kazayı görmem bile benim oturup ağlamama yetti. Öyle bir korkudan söz ediyorum. Gerçekten kış lastiği yoksa bu yollara çıkmak imkansız.



CAN PAZARI YAŞANIYOR



Kesinlikle burada bir can pazarı var. Sedyelerle insanları taşımaya çalışıyorlar. Büyük bir karmaşa var.



Yol 10 dakika içinde kayganlaşmaya başladı. Kaza burnumuzun dibinde oldu. Biz kendimizi kenara zor attık. Arkadan gelen araçlar çarpabilirdi ama neyse ki oradan kurtardık. Yanımızdan geçen o kocaman TIR'lar en az 120 km hızla gidiyordu. Büyük araçların yüksek hızlı ilerlediğini söylemek istiyorum."